ABD ordusu karar değiştirdi! F-35'lerin yerine F-15EX Advanced Eagle istediler
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ABD ordusu karar değiştirdi! F-35'lerin yerine F-15EX Advanced Eagle istediler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Amerika'dan F-35 tipi uçaklarla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Amerikan basınının Pentagon'un 2022'ye ait bütçe talebinden yola çıkarak hazırladığı habere göre Amerikan ordusunun beşinci nesil F-35 Lightning II avcı uçakları yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı satın almak istediği belirtildi.

Ülkeler, ordularını güçlendirmek için en iyi silahları seçme arayışına giriyor. Savunma sanayi açısından güçlü ülkeler arasında yer alan Amerika'dan son günlerde tartışma konusu olan yeni nesil F-35'lerle ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Defence News'un ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebine dayandırdığı habere göre ABD Hava Kuvvetleri, beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı talebinde bulundu.

2020'Lİ YILLARIN ORTALARINDA ÇIKACAK

Hava Kuvvetlerinin son birkaç yıl içinde 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettikleri dikkat çekilen yazıda, ancak bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceği, zira Amerikan ordusunun avcı uçağının 2020'li yılların ortalarında çıkması beklenen daha geliştirilmiş sürümünü istediği vurgulandı.

Makalede ayrıca ordunun, mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 175 milyon doların uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı, bunun F-35'lerin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi.

900 KUSUR TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD'de birçok kez Lokheed Martin şirketinin ürünü olan beşinci nesil F-35 avcı uçağında saptanan çok sayıdaki kusura dikkat çekilmişti. Pentagon'un testlerden sorumlu departmanı, bu uçaklarda çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit etmişti.

400 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

ABD Sayıştayı tarafından Kongre'ye sunulan yıllık raporda Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Raporda F-35 savaş uçaklarının 'Block 4' yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti. F-35 uçağını geliştirme programı şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu.

ABD ordusu karar değiştirdi! F-35'lerin yerine F-15EX Advanced Eagle istediler
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : İktidarın bir an önce ne yapıp edip f35leri alması lazım. Kusuru var falan demeyin bu kadar teknolojik bir şeyde normal. Şu an Yunanistan hava filosunu güçlendiriyor kaç çeşit uçakları var. Biz de ise onlarca yıllık f16lar var siha falan demeyin yanından f35 geçse savrulup düşer
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ABD ordusu karar değiştirdi! F-35'lerin yerine F-15EX Advanced Eagle istediler - Haberler Ekonomi
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