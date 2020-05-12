HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ABD, nisanda 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

ABD federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD, nisanda 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
12.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:30

ABD federal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, nisan ayında 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

Hazine Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının nisan ayında federal hükümetin bütçe açığı 738 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 747,5 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 160,3 milyar dolarlık bütçe fazlası vermişti. Bütçe açığı, martta da 119 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kovid-19 önlemleri harcamaları artırdı

Hükümetin nisan ayında bütçe açığının artmasında, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle harcamaların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 161,1 artışla 979,7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Aynı dönemde hükümetin gelirleri ise geçen yıla kıyasla yüzde 54,8 azalarak 241,8 milyar dolara geriledi. Daha önce 15 Nisan olarak belirlenen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Temmuz'a ertelenen vergi ödemeleri, bu ayda hükümetin gelirlerinin azalmasında etkili oldu.

- Bütçe açığı ilk 7 ayda toplam 1,48 trilyon doları buldu

Ülkede 2020 mali yılının 7. ayı olan nisan ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 1,48 trilyon dolara ulaştı. Açık, geçen yılın aynı döneminde 530,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 7 ayındaki harcamalar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artarak 3,32 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 9,7 azalışla 1,84 trilyon dolara geriledi.

Kovid-19 ile mücadelenin bedeli yaklaşık 3 trilyon dolara ulaştı

ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, bu zamana kadar 4 ayrı teşvik paketini hayata geçirmişti. İlk olarak 6 Mart'ta, 8,3 milyar dolar değerindeki teşvik paketini onaylayan hükümet, ardından 105 milyar dolar değerindeki ikinci teşvik paketini uygulamaya koymuştu.

ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen 2,2 trilyon dolarlık üçüncü paket ise 27 Mart'ta hayata geçirilmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave destek sunulması amacıyla hazırlanan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını 24 Nisan'da onaylamıştı.

Böylece, ABD hükümetinin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkilerine karşı aldığı önlemlerin toplam tutarı yaklaşık 3 trilyon doları bulmuş oldu. Nisan ayı, teşvik paketleri kapsamında hayata geçirilen programların ilk kez başladığı ay olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Ekonomi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Ekonomi
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Ekonomi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Fahriye Evcen Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Futbol Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD, nisanda 738 milyar dolarlık bütçe açığı verdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 02:20:28. #1.15#
title