ABD'nin Trablus Maslahatgüzarından Libya'nın toprak bütünlüğüne destek açıklaması
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ABD'nin Trablus Maslahatgüzarından Libya'nın toprak bütünlüğüne destek açıklaması

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarından Libya'nın toprak bütünlüğüne destek açıklaması
28.07.2020 05:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 05:34

ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı Joshua Harris, Libya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını yineledi.

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Harris, Misrata kentine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Ziyaretin, Sirte ve Cufra'da gerilimin tırmanmasının önüne geçmek ve enerji sektörünü yeniden canlandırmak için Libyalı yetkililerle istişare etmek amacıyla gerçekleştirildi.

ABD'nin Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini aktaran Harris, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Harris ayrıca, ABD'nin, hükümete bağlı Misrata güçlerinin terörle mücadeleye sunduğu katkıyı takdir ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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