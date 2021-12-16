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ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı girişimi

ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, geçtiğimiz salı günü ABD'nin Suriye'de bulunan Al-Tanf Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi olduğunu ve saldırının engellendiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, geçtiğimiz salı günü ABD'nin Suriye'de bulunan Al-Tanf Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi olduğunu ve saldırının engellendiğini açıkladı.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ'a karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı girişiminin geçtiğimiz salı günü yaşandığını ifade ederek, bir üsse yaklaşan 1 İHA'nın düşürüldüğünü aktardı. Urban, 2 İHA'nın üssün çevresindeki "çatışmasızlık" bölgesine girdiğini ve 1 İHA'nın üsse yaklaştığı sırada vurularak düşürüldüğünü ifade etti. Urban, saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı olmadığını ve üstte maddi hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Söz konusu saldırı girişiminden kimin sorumlu olduğu henüz bilinmezken, Irak'ta 2019 yılının başında İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesi ardında Irak ve Suriye'de ABD misyonları ve askeri üslerine saldırılar arttı.

Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında, Al-Tanf Üssü'ne İHA saldırısı düzenlenmiş, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı. - WASHINGTON

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