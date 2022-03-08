ABD'nin bugün Rusya'dan petrol ihracatını yasaklaması bekleniyor

Abd Başkanı Joe Biden'ın bugün yapacağı konuşmada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray'dan Biden'ın günlük programına yapılan güncellemede, Biden'ın bugün yerel saatle 10.45'te (TSİ 18.45) bir açıklama yapacağı bildirildi. Güncellemede, "Biden, Beyaz Saray'daki Roosevelt Odasından yapacağı konuşmada, Rusya'ya yönelik Ukrayna'daki gerekçesiz savaşı nedeniyle atılacak ileri adımları değerlendirecek." ifadesine yer verildi. Öte yandan, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın bugün Rusya'ya yönelik petrol ithalatı yasağını duyuracağını kaydetti. Yasağın Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını kapsayacağını belirtiliyor.

"DÜNYA GENELİNDE DOĞAL GAZ FİYATLARI ARTACAK"

Konu hakkında CNN'e konuşan Abd'li Demokrat Senatör Chris Coons da, Beyaz Saray'ın Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayabileceğini söyledi. Coons, " Abd'de ve dünya genelinde doğal gaz fiyatları muhtemelen artacak, ancak bu özgürlüğün bedeli" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA VE SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Erken saatlerde Abd'nin Rusya'dan petrol ithalatı yasağını değerlendirdiği belirtilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolüne yasak getirme konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti. Psaki, Abd'nin ağır yaptırımlar getirdiği Venezuela ile petrol konusunu görüştüğünü, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü belirtmişti.

ANLAŞMA SAĞLANINCA AÇIKLAMA YAPILACAK

Abd'nin Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşmaya varması sonrasında Rusya'dan petrol ihracatının yasaklandığını açıklayacağı belirtiliyor. Venezuela lideri Maduro da ABD yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin detay vermekten kaçınmış ancak görüşmelerin "saygılı, samimi ve diplomatik" geçtiğini açıklamıştı.

RUS GAZI YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMUŞTU

Avrupa ve ABD Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımları devreye almış, ancak Rus gazını yaptırımlardan muaf tutmuştu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Rusya'dan ham petrol ithalatı toplam petrol sevkiyatlarının yüzde 3'ünü oluşturuyor, ancak diğer petrol ürünleriyle birlikte 2021'de ABD'nin Rusya'dan toplam ithalatı yaklaşık yüzde 8'lik paya sahip.