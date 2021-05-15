ABD merkezli Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi
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ABD merkezli Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi

ABD merkezli Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi
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Koronavirüs aşı tartışmaları dünya genelinde devam ederken ABD merkezli havayolu şirketi Delta çok konuşulacak bir karar aldı. Yeni işe alımlarda koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildiğini duyuran Delta Havayolları, bu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığının da altını çizdi.

2019'un son günlerinden beri gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olan koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1.3 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

"AŞILAR BİRBİRİMİZİ KORUMAK VE SALGINA SON VERMEK İÇİN EN İYİ ARAÇLAR"

Aşı tartışmaları sürerken ADB merkezli havayolu şirketi Delta çok konuşulacak bir karar aldı. Delta yeni işe alımlara aşı zorunluluğu getirdi. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gelecekte Delta'ya katılan herhangi bir kişiye bizimle çalışmaya başlamadan önce aşı olmalarını şart koşacağız."

Açıklamada "Aşıların birbirimizi korumak ve salgına son vermek için en iyi araç olduğunu biliyoruz" ifadeleri de yer aldı.

ZORUNLULUK MEVCUT ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR

Şirket bu kararın yolcuların sağlığını korumak için alındığının altını çizdi. Aynı açıklamada söz konusu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığı bilgisi de yer aldı.

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