ABD'li profesör, Selçuk Bayraktar'ın başarısını hazmedemedi: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum

Türkiye havadaki gücüne İHA ve SİHA'lar ile güç katıyor. Dünyada bu alanda liderliğe oynayan Türkiye, BAYKAR'ın yeni üretimleri ile de her geçen gün ihracatını artırıyor. Dünyanın birçok ülkesi Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar için sıraya girerken, bu başarıda büyük bir paya sahip olan Selçuk Bayraktar da dünyanın gündeminde. Bayraktar'ın eğitim aldığı ve dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark açıklamaları ile dikkat çekti. Tegmark, Selçuk Bayraktar'ın başarısını hazımsız sözlerle hedef aldı, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK İHA'LARI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımının en önemli meyvesi olan İHA ve SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Hemen hemen her gün bir ülkede Bayraktar TB2'ler ve Akıncı TİHA ile ilgili derin analiz yazıları yazılıyor. Büyük övgülerle bahsedilen Bayraktar SİHA'lar için birçok ülke de sıraya girmiş durumda. Müdahil olduğu her çatışmada seyri değiştiren SİHA'lar konusunda Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor. Kuşkusuz ki bu başarı da Selçuk Bayraktar'ın payı oldukça büyük. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için çaba harcayan Bayraktar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldı.

ABD'Lİ PROFESÖR BAŞARISINI HAZMEDEMEDİ

Bayraktar'ın başarılı projeler geliştirmesinde büyük paya sahip olan MIT'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark Handelsblatt Gazetesi'ne konuştu. Bayraktar'ı hedef alan açıklamalar yapan Tegmark hazımsızlığını gizleyemedi, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. Bayraktar, MIT'deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü. Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.

