ABD'li Kredi Raporlama Şirketine Toplu Dava

NEW Siber saldırı nedeniyle ABD'de yaklaşık 143 milyon müşterisinin bilgilerinin dışarıya sızdığını duyuran kredi raporlama şirketi Equifax'a toplu dava açıldı.



Oregon eyaletinin Portland kentindeki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, müşterilerden oluşan davacılar, Equifax'in müşterilerinin bilgilerini korumak için gerekli önlemleri almadığını iddia etti.



Dilekçede, Equifax'in müşterilerinin özel ve gizli bilgilerini korumak için yeterli siber güvenlik önlemlerini almakta ihmalkar davrandığı, siber saldırının duyurulmasının ardından şirketin müşteri servisinin de yeterli hizmeti vermediği savunuldu.



Ayrıca dilekçede, şirketin üst düzey yöneticilerinden üçünün, siber saldırıdan kısa süre sonra yaklaşık 1,7 milyon dolarlık Equifax hisselerini sattığı ileri sürülerek bunun da soruşturulması istendi.



Equifax, dün yaptığı açıklamada, mayıs-temmuz aylarında gerçekleşen siber saldırı sonucu müşterilerinin isimlerinin, sosyal güvenlik numaralarının, doğum tarihlerinin ve sürücü belgelerinin dışarıya sızdığını belirtmiş, yaklaşık 209 bin kullanıcısının kredi kartının, 182 bin kullanıcısının da kimlik bilgilerinin etkilendiğini bildirmişti.



Uzmanlar, 324 milyon nüfuslu ABD'de 143 milyon kişinin kişisel bilgilerinin siber saldırganların eline geçmesini ülke genelinde büyük çaplı güvenlik endişesi olarak değerlendirerek, ABD'de her beş kişiden ikisinin özel bilgilerinin risk altında olduğuna dikkati çekmişti.



Equifax'in hisse başına değeri bugün New York Borsası'nda yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.