ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi
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ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

ABD'li ilaç firması Pfizer, üzerinde çalıştıkları yeni tip koronavirüs aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini ve yıl sonundan önce piyasaya sürebileceklerini söyledi.

14.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:14

Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının ''güvenli ve etkili'' olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

"YÜZ BİNLERCE DOZ AŞI DAĞITIMA HAZIR"

Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.

Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (6)
D.BAKIRLI: Yine insanlığı Hz İSA ya inananlar kurtaracak , Müslimler bakın bakalım İbn-i Sina , Harezmi , Rüşt filan aşının ip uçlarını vermişler mi ? Adamlar bir şey bulur siz hemen bu Kuran da var , filan hadiste var dersiniz de .
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FESTİNA LENTE: pfizer diyorsa doğrudur. . bu tarz açıklamalar umut vadediyor ve sevindiriyor. . bence kasım ayının başlarında tüm dünya bu illetten kurtulmaya başlayıp derin bir nefes alacak. DSÖ felaket tellalı buna da kılıf uydurur muhakkak ama ben artık sonlara geldiğini düşünüyorum. . ekimi atlatırsak rahatız
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BOZKURT: Pfizer Almanya’da Biontech ile ( kurucusu Türk Uğur Şahin ve eşi ) ortak çalişması ! Helal olsun ????
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