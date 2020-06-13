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ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu

Dopingli çıkan Amerikalı Olimpik boksör Virginia Fuchs, yasaklı maddelerin korumasız cinsel ilişki sırasında kendisine geçtiği ortaya çıkınca affedildi.

13.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:35

Amerikalı Olimpik boksör Virginia Fuchs, 13 Şubat tarihinde yapılan idrar testi pozitif çıkmış ve yasaklı iki doping maddesi idrarında tespit edildiği için hakkında Amerika Anti-Doping kurulu hakkında soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin soruşturma yürüten USADA, Fuchs'un erkek arkadaşının yasaklı iki maddeyi içeren bir ürün kullandığı ve Fuchs'ta tespit edilen maddelerin ihlal seviyesinin yakın zamanda cinsel ilişki yoluyla maruz kalma seviyesiyle tutarlı olduğu sonucuna vardı.

Kurul yaptığı açıklamada Virginia Fuchs'un erkek arkadaşının bu maddeleri tedavi amaçlı doktor kontrolünde kullandığını, cinsel ilişki sırasında bu maddelerin 32 yaşındaki boksörün vücuduna bulaştığını bu nedenle kendisine ceza verilmeyeceğini belirtti.

"RUHSAL AÇIDAN SIKINTI YAŞADIM"

Ceza almaktan kurtulan Fuchs, yaptığı açıklamada soruşturma süresince ruhsal olarak çok sıkıntı yaşadığını, aklandığı için gözünü Tokyo olimpiyatlarına diktiğin ve tüm gücüyle olimpiyat hazırlıklarını odaklandığını söyledi.

Doping tespit edilen oyunculara dört yıl tüm müsabakalardan men cezası veriliyor.

ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
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