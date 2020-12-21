ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı
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ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı

21.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:32
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı

ABD'li BlackRock, Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bilinen Tüpraş'ta hisse satın almaya devam ediyor. BlackRock son yaptığı satın almayla şirketteki payını yüzde 5'in üzerine taşıdı. Toplam satın alma tutarı 45,6 milyon lira oldu.

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketi ABD'li BlackRock Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş'ın hisselerine yönelen BlackRock payını artırıyor.

TÜPRAŞ'IN YÜZDE 5'İ ONLARIN

Şirket geçtiğimiz Perşembe günü (17/12/2020) 108,5 lira fiyattan 420 bin 778 adet pay alımında bulundu. Böylece Tüpraş'ın yüzde 5,02 oranında payına sahip oldu. Azınlık hissedar haklarına sahip olan BlackRock toplamda 45.6 milyon liralık alım yapmış oldu.

TÜPRAŞ HİSSESİ YÜKSELİŞTE

Tüpraş hissesinde son 2 ayda yükseliş trendi devam ediyor. Kasım ayına 75 lira seviyesinden başlayan hisse 16 Aralık 2020 tarihinde 110,6 lira seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık iki ayda yüzde 47 oranında artış yaşadı. Tüpraş hissesinde tarihi zirve ise 30 Eylül 2019 tarihinde görüşmüş ve 146,1 lira seviyesine ulaşılmıştı.

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