ABD Kongresinde kısa süreli paniğin ardından durum normale döndü
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ABD Kongresinde kısa süreli paniğin ardından durum normale döndü

18.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:02
ABD Kongresinde kısa süreli paniğin ardından durum normale döndü

ABD'de, yakınlarında çıkan yangının ardından giriş çıkışlara kapatılan Kongre yerleşkesinde durum normale döndü.

ABD'de, yakınlarında çıkan yangının ardından giriş çıkışlara kapatılan Kongre yerleşkesinde durum normale döndü.

Joe Biden'ın 20 Ocak Çarşamba günkü yemin töreni için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Washington'da, Kongre binası yakınlarında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kongre yakınlarında dumanların yükselmeye başlamasının ardından yerleşkeye giriş çıkışlar durduruldu.

Biden'ın yemin töreni için yapılan provalar da yarıda kesildi.

Dumanların, Kongre yerleşkesi yakınlarında evsizlerin kaldığı bir alanda çadırların tutuşmasıyla çıkan yangından dolayı olduğunun anlaşılması üzerine durum normale döndü.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. FBI'ın devam eden soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik"le suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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