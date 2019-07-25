ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.

ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'dan kaynaklanan tehdit" sebebiyle Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan bayraklı gemilere ABD Donanmasının eşlik edeceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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