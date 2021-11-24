ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,1 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde hafif yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin üçüncü çeyrekteki büyüme performansı, hafif yukarı yönlü revizyona rağmen 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme olmaya devam etti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, özel stok yatırımları, kişisel tüketim harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ile Konut dışı sabit yatırımlardaki artışın konut sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki azalışla dengelenmesi etkili oldu. İthalat da bu dönemde artış gösterdi.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise kişisel tüketim harcamaları, özel stok yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonların, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar, konut sabit yatırımları ve federal hükümet harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.

Yılın üçüncü çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5,3'te sabit bırakıldı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,5 olarak korundu.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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