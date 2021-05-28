ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara ziyaretinin ardından krize neden olan S-400'lerle ilgili konuştu. Sherman, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" ifadelerini kullandı.

Joe Biden yönetiminden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Sherman, gündeme ilişkin konuları CNN Türk muhabirine değerlendirdi.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ

14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine değinen Sherman, "Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de" dedi.

"YAPTIRIMIN KALKMASI İÇİN ALTERNATİF SUNDUK"

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen Sherman, şunları kaydetti:

"S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."

"YPG İLE İLİŞKİNİN TEK AMACI DEAŞ'I YENMEK"

"Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı DEAŞ'ı yenmek" diyen Wendy Sherman, Suriye'deki son seçimi ve önümüzdeki dönem beklentileri anlattı. Sherman, "Göstermelik seçim olmuyor. Şunu ifade ettik, bu konuda Rusların diyaloga girme niyeti olmadı. Demokratik seçimler için ama böyle olması Suriye halkının yararına" diye konuştu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKMANIZ ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Washington'dan Ankara'ya bakışı da anlatan Sherman, "Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük, bu tarz şeyler endişe yaratıyor" dedi.