ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun
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ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun

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Utah Başsavcılığı, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklayarak elde ettikleri mal varlıklarının listesini yayınladı. Listede, davanın baş sanığı Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla ABD ve Türkiye tarafından aranan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebi doğrultusunda Avusturya'da gözaltına alındı.

DAVA DOSYASINA KONULDU

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para akladığı, Amerika'dan Türkiye'ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in devam eden dava dosyasına konuldu.

TRANSFER EDİLEN PARALARIN LİSTESİ İSTENDİ

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD'nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen'in Amerikan Vergi Kuruluşu'nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

"TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN"

Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021'de Adalet Bakanlığı'na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz'ın ABD'de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.

AMERİKAN HAZİNESİNE DEVRİ İSTENİYOR

Mahkeme hakimine sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine devriyle ilgili yapılacak duruşmada tüm iddialarını ispat etmeye hazır oldukları belirtildi.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle;

  • Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli
  • TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak
  • Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı
  • SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı 'Queen Anne' yatı
  • SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı
  • Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:
  • İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare
  • İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare
  • İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare
  • İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare
  • İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare
  • İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare
  • Türkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ'nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal
  • Türkiye'deki Biofarma İlaç AŞ'nin tüm mal ve varlıkları
  • Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale
  • Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale
  • SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler
  • SBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar
  • Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar
  • Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar
  • 25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar
  • SBK Holdings, USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar
  • 11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar
  • SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar
  • Belize Banque Serbest Bölgesi'nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa
  • Doğan Doğan'ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı
  • SBK Holdings USA, Inc.'e verilen 12 milyon dolarlık senet
  • SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar
  • Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret'in satın aldığı her türlü mal varlığı
ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun
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ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun - Haberler Ekonomi
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