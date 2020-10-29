ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor
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ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor

29.10.2020 01:04 | Son Güncelleme: 29.10.2020 01:13

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rene Clarke Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin bu konudaki tavrını 'provokatif' olduğunu iddia eden Cooper, "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" dedi.

"S-400 GEÇİLMEMESİ GEREKEN KIZMIZI ÇİZGİ"

Cooper, Washington'un Ankara'yı 'geçilmemesi gereken kırmızı çizginin S-400'ün aktif edilmesi olduğu' konusunda bilgilendirdiğini kaydetti. "S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullanan diplomat, Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının sürdüğünü belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DIŞLANMASI TÜRKİYE DIŞINDA KİMSENİN YARARINA OLMAZ"

Cooper, ayrıca Washington'un Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurguladı. Amerikalı diplomat, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

S-400'LER SİNOP'TA TEST EDİLDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi Karadeniz'de test etmişti. Sinop'ta çekilen bir videoda füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanlar görülmüştü.

YAPTIRIM KARARI TRUMP'IN MASASINDA

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı daha önce de pek çok kez uyarmıştı.

Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmış ve Türkiye'yi S-400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.

ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor

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