ABD'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
ABD'nin Teksas eyaletinde son üç hafta içinde meydana gelen 5 ayrı bombalı saldırının şüphelisinin, büyük bir polis operasyonunda öldürüldüğü bildirildi.
Amerikan medyası, Teksas eyaletinde 5 farklı patlama yaşandıktan sonra çalışmalarını yoğunlaştıran polisin, bir şüpheliyi öldürdüğünü duyurdu. Şüphelinin Austin kentinin kuzeyindeki bir otoyolda son bombasını patlattıktan sonra öldürüldüğü bildirildi.
IRKÇI SALDIRI ÜZERİNDE DURULMUŞTU
Son üç haftada Austin şehrinde 4, San Antonio şehrinde de bir patlama yaşanmış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Austin'deki patlamaların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu ifade edilmişti.
Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.
YORUMLAR (8)
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İSTEYEN BEĞENDİĞİNİ, YAKIŞTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ TAKSIN. SİZ NİYE TAKIYORSUNUZ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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haberler de roman cıkarmak bızım ısımız. cok sevıyorsan koy kafana fesı zaten cok makbul bu ara zıyaretıne de gelen cok olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen gecmisindeki festen kurtulmaya çalışırken adamlar yillar onceki kovboy gelenegini sapkasiyla günümüzde yasatsinCevap Yaz 1 9 Yayından KaldırNAVAJHO: bu mantığa göre neden ayakkabı giyiyoruz çarık giymeliyiz, öyle mi?1 Yayından KaldırNAVAJHO: festen önce de kavuk , börk filan vardı oralara mı dönelim? eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı ! aman sakın çağa ayak uydurmayın geçmişte yaşayın !Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır