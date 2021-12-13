ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirveye ulaştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin 1 yıllık süreçte enflasyon beklentisinin kasımda yüzde 6 ile yeni bir rekora ulaştığını bildirdi.

New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri kasımda yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseldi.

Art arda 13 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri ise aynı dönemde yüzde 4,2'den yüzde 4'e gerileyerek haziran ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Bu dönemde enflasyona ilişkin belirsizlik hem kısa hem de orta vadede artış gösterirken, iş gücü piyasasında kazanç artışına ilişkin beklenti 0,2 puan azalışla yüzde 2,8'e düştü.

Tüketicilerin 1 yıllık süreçte gelirlerindeki artışın 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye gerilemesi beklenirken, harcamalarına ilişkin artış beklentisi 0,3 puan artışla yüzde 5,7'ye yükseldi.

Konut fiyatlarındaki artış beklentileri 0,6 puan azalarak yüzde 5'e inerken, gıda fiyatlarının gelecek bir yıllık sürede yüzde 9,2 ve benzin fiyatlarının yüzde 9,2 artacağı tahmin edildi.

ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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