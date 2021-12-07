ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılayamadı - Haberler Ekonomi
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ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılayamadı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 16,9 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 16,9 milyar Dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde aylık 16,9 milyar dolar artarak 4,38 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin ekimde 25 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde eylülde yaşanan artış ise 29,9 milyar dolardan 27,8 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 6,5 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,3 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 4,6 arttı. Devir yapan krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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