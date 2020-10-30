ABD'de tüketici güveni ekimde arttı
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ABD'de tüketici güveni ekimde arttı

30.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:36
ABD'de tüketici güveni ekimde arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde beklentiyi geride bırakarak bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde beklentiyi geride bırakarak bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ekimde bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak 81,8 değerine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 81,2 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi yukarı yönlü revize edilirken, ekim ayına ait öncü veri de 81,2 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki düşüşün ardından yeniden yükseliş eğilimine geçmiş ve eylülde 80,4 olmuştu.

Tüketici güveni, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,3'lük azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 1,9 puan azalışla 85,9'a geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3,6 puan artarak 79,2'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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