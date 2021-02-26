ABD'de paraşütçülerden 4 bin 267 metre yükseklikte pizza keyfi
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ABD'de paraşütçülerden 4 bin 267 metre yükseklikte pizza keyfi

26.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:15
ABD'de paraşütçülerden 4 bin 267 metre yükseklikte pizza keyfi

Amerika Birleşik Devletleri'nin,(ABD) Teksas eyaletinde dört paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin,(ABD) Teksas eyaletinde dört paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi. Profesyonel paraşütçüler metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kaldı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin,(ABD) Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yüksek atlayış rekoru gerçekleştirmek isteyen 4 paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi. Lori Patalocco (43) üç arkadaşı ile birlikte 4 bin 267 metre yükseklikten serbest paraşüt atlayışı yaptı. Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleştirdikleri atlayışın ardından dört arkadaş ellerindeki pizza kutusunu açarak dilimleri yemeye başladı.

"YAPTIĞIM EN İNANILMAZ ATLAYIŞ"

Paraşütçülerden  Lori Patalocco yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar yaptığım en inanılmaz ve harika atlayıştı" dedi. Profesyonel paraşütçüler metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kaldı aldı. Sosyal medyada yayınladıkları görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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