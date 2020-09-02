ABD'de meclis başkanı kuaförde maskesiz yakalandı
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ABD'de meclis başkanı kuaförde maskesiz yakalandı

ABD'de meclis başkanı kuaförde maskesiz yakalandıABD, (DHA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kuaför salonunda maskesiz görüntülendi.

02.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:14

ABD'de meclis başkanı kuaförde maskesiz yakalandı

ABD, (DHA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kuaför salonunda maskesiz görüntülendi. Başkan Donald Trump'ı sürekli maske takmadığı için eleştiren Pelosi ülkede 'iki yüzlü' ilan edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kuaför salonunda maskesiz görüntülendi. Nancy Pelosi, San Francisco'daki koronavirüsle mücadele kapsamında kapalı olan bir kuaför salonunda maskesiz görüntülendi. Salı günün yayınlanan görüntüler ülkede tepkilere neden olurken, Pelosi, Cumhuriyetçiler tarafından iki yüzlü ilan edildi. Cumhuriyetçiler, Pelosi'nin maske takmamasını eleştirdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Dediğimi yap, benim yaptığım gibi değil" dedi.

ABD'de meclis başkanı kuaförde maskesiz yakalandı

Kaynak: DHA

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