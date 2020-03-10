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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, California, Oakland, Dünya, Ekonomi

ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'de 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasının ardından yolcular arasında bulunan bir çift, şirkete 1,38 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

10.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası

ABD'de California açıklarında yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün bekletildikten sonra Oakland kentinde limana yanaşan 3 bin 500 kişilik Grand Princess yolcu gemisindeki bir çift, yolcuların 'doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığı' gerekçesiyleşirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.

1,38 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Gemide bulunan Floridalı bir çift, 'kar amacı güden şirketin yolcuların güvenliğini tehlikeye attığını' iddia etti ve koronavirüse yakalanma korkusuyla gemide bekledikleri sürede 'travma yaşadıkları' gerekçesiyle Los Angeles'ta şirket aleyhine 1,38 milyon dolar tazminat davası açtı.

YOLCULAR KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Gemi, dün Oakland Limanı'na demirlemiş, tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderileceği açıklanmıştı.

ABD'DE VAKA SAYISI 700'Ü GEÇTİ

Öte yandan ABD genelindeKovid-19'un görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700'ü geçti, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Okullar bahar tatilini uzatırken, bazı üniversiteler de derslerin online verilmesi kararı aldı. ABD'li e-ticaret devi Amazon ise, en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta ve New Jersey'de çalışanlarından evden çalışmasını istedi.

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ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası

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Koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası

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