ABD'de Johnson and Johnson aşısının uygulanmasına "ara verilmesi" istendi
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ABD'de Johnson and Johnson aşısının uygulanmasına "ara verilmesi" istendi

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Johnson and Johnson aşısının uygulanmasına 'ara verilmesi' istendi

NEW ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımına ara verilmesi çağrısı yapıldı.

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NEW ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımına ara verilmesi çağrısı yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, bazı hastalarda aşı uygulamasından 6 ila 13 gün sonra meydana gelen olağan dışı pıhtılaşma ile J&J'nin Kovid-19 aşısı arasındaki bağlantının araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, tedbir olarak federal kanalların J&J aşısının dağıtımı ve uygulamasını durduracağı ifade edilerek, CDC'nin Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesinin de ilgili vakaları değerlendirmek için yarın toplanacağı kaydedildi.

"Bu süreç tamamlanana kadar, bu aşının kullanımının ihtiyaten durdurulmasını tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada ayrıca FDA'nın pıhtıların nedeni ve düşük trombosit sayıları hakkında soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan J&J'den yapılan açıklamada, kan pıhtılaşması raporlarından haberdar olunduğu ancak vakalarla ürettikleri Kovid-19 aşısı arasında "açık bir nedensellik ilişkisi" kurulamadığı belirtildi.

FDA'nin 26 Şubat'ta kullanımına onay verdiği J&J'nin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının ABD'de şu ana kadar 6,8 milyon dozdan fazla uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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