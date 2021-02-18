ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı

18.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:36
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 1,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,5 arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi ocakta aylık yüzde 1,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,5 arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Mart 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösteren endeksin bu dönemde yüzde 1 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yüzde 1'lik artış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 arttı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ocakta aylık bazda yüzde 2,5'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşen endeksin, yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu.

Ekim 2018'den bu yana en yüksek artışı gösteren endeks, geçen yıl aralıkta ise yüzde 1,3 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,3 arttı.

Analistler, ithalat fiyat endeksindeki artışı enflasyon artışının bir işareti olarak yorumladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Prens Harry Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Aykut Kocaman Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi ocakta beklentileri aştı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 18:46:32. #1.14#
title