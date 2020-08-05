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ABD'de ISM imalat dışı endeksi 16 ayın zirvesine ulaştı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık 1 puan artarak 58,1 değerine çıktı ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de ISM imalat dışı endeksi 16 ayın zirvesine ulaştı
05.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:48

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, temmuzda aylık 1 puan artarak 58,1 değerine çıktı ve son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ISM temmuz ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 1 puan artarak 58,1 değerine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ve mayıs aylarında sektördeki daralmaya işaret eden, haziranda ise tekrar büyüme trendini yakalayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 55 değerini alması yönündeydi.

Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeks, haziranda ise 57,1 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde üretim endeksi, temmuzda aylık 1,2 puan artışla 67,2 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,1 puan artarak 67,7 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1 puan azalarak 42,1 değerine geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki imalat dışı 15 sektörde büyüme, 3 sektörde ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Küçülme gösteren sektörler, madencilik, diğer hizmetler ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) revizyona gitti.

Buna göre, temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 49,6'dan 50'ye revize edildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de temmuzda 50,3 olarak güncellendi. Bileşik PMI'a ilişkin temmuz ayına ait öncü veri daha önce 50 olarak açıklanmıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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