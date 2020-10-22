ABD'de ikinci el konut satışları eylülde beklentileri aştı
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ABD'de ikinci el konut satışları eylülde beklentileri aştı

22.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.10.2020 17:33
ABD'de ikinci el konut satışları eylülde beklentileri aştı

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 6,54 milyona yükseldi ve Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 6,54 milyona yükseldi ve Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 9,4 artışla 6,54 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziran itibarıyla yükselişe geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların eylülde yüzde 5 artışla 6,3 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu dönemde ikinci el konut satışları, Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci el konut satışları, ağustosta ise aylık yüzde 2 artışla 5,98 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 20,9 arttı.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 15 artarak 311 bin 800 dolar seviyesinde gerçekleşti.

"Tatil bölgelerindeki satışlar arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının genel olarak yıl sonuna doğru azaldığını ancak bu sezon eylül ayında normalin ötesine geçtiğini belirtti.

Söz konusu dönemde konut satışlarındaki artışın düşük faiz oranları ve yüksek talepten kaynaklandığını aktaran Yun, Kovid-19 salgınının ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik ve evden çalışma uygulamasının tatil bölgelerindeki satışları artırdığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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