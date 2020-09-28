ABD'de gelir eşitsizliği son 3 yılda kısmen azaldı
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ABD'de gelir eşitsizliği son 3 yılda kısmen azaldı

28.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:34
ABD'de gelir eşitsizliği son 3 yılda kısmen azaldı

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni raporu, ABD'de gelir eşitsizliğinin 2016-2019 yıllarında kısmen azaldığını ortaya koydu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni raporu, ABD'de gelir eşitsizliğinin 2016-2019 yıllarında kısmen azaldığını ortaya koydu.

Fed, her üç yılda bir gerçekleştirdiği ve Amerikalı ailelerin 2016-2019 yıllarındaki finansal durumunun incelendiği anketin bulgularını açıkladı.

Buna göre, ülkede söz konusu dönemde reel gayrisafi yurt içi hasıla yıllık yüzde 2,5 oranında artarken, işsizlik oranı yüzde 5'ten yüzde 3,8'e düştü. Ekonomik performanstaki bu değişimler, farklı özelliklere sahip Amerikalı ailelerin gelirlerine de eşit olmayan bir şekilde yansıdı.

Söz konusu dönemde medyan hane halkı geliri yüzde 5 artışla 58 bin 600 dolara yükseldi. Bu değişimin gelir dağılımında söz konusu dönemde sınırlı bir daralmaya işaret ettiği belirtildi.

Ekonomik faaliyetteki gelişmeler ailelerin servetlerini de etkilerken, 2016-2019 döneminde ailelerin medyan serveti yüzde 18 artarak 121 bin 700 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde beyaz ailelerin serveti sınırlı bir artış gösterirken, beyaz ve siyahi ailelerin serveti arasındaki fark dikkati çekti.

Beyaz ailelerin medyan serveti bu dönemde yüzde 3 artışla 188 bin 200 dolara, siyahi ailelerin medyan serveti ise yüzde 33 artarak 24 bin 100 dolara yükseldi. Aynı dönemde hispanik ailelerin medyan serveti de yüzde 65 artışla 36 bin 200 dolara çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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