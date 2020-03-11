ABD: Çin koronavirüsü örtbas etti
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi.
11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:11
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin, "Wuhan'da en iyi uygulamaları kullanmak yerine salgın örtbas edildi. Bu da dünya toplumunun virüse vereceği cevapta belki de iki ayına mal oldu" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com