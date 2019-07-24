ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek

ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

ABD Büyükelçiliği: Menbiç yol haritası hızlandırılarak yürütülecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Suriye'nin Menbiç kentinde yürütülecek yol haritası hakkında duyuruda bulundu.

Elçilik, ABD ile Türkiye'nin bu süreci hızlandırarak somut adımlar atacaklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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