AB, Türkiye'ye silah satışının yasaklanması konusunda anlaşamadı

14.10.2019 15:42

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı ve Kıbrıs ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulanırken, bu çerçevede geçtiğimiz 15 Temmuz tarihinde AB tarafından uygulanan yaptırımlar hatırlatıldı.



AB'nin Türkiye'ye yönelik silah satışını yasaklama girişimi konusunda ortak bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle Fransa ve Almanya AB'nin silah satışını askıya alması için bastırıyordu. Euronews.com'da Görüntüle