AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır.

21.08.2020 20:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:52

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.

Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

Berger, "Doğal gaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğal gaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkileri

Görevde bulunduğu süre içinde Türkiye-AB ilişkilerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Berger, şunları kaydetti:

"2016 yılında ben Türkiye'ye atandığımda ilişkiler zor süreçlerden geçiyordu. Türkiye'nin özellikle bazı üye devletlerle ciddi sorunları vardı. Bu süreçte ilişkileri ileriye taşımak için çok önemli çalışmalar yaptık. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Her alanda diyaloğu oturtabildik ve çözülmesi gereken bazı hususlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten bu aşamada hem yeni komisyon başkanı hem de yüksek temsilci, hepsi Türkiye'de bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesi konusunda hemfikirler, diyalogla çözülmeyecek hiçbir konunun olmadığını da düşünüyorlar. Bu çerçevede ilişkilerin daha da ileriye gidebileceğini ümit ediyoruz."

Berger, Türkiye'nin birçok alanda zaten Avrupa liginde yer aldığını söyledi.

Büyükelçi Berger, temasları kapsamında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'u ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Kaynak: AA

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