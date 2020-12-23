AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı
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AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı

23.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:45
AB, Türkiye'deki mültecilere yardım programlarını uzattı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen 2 insani yardım programını 2022 yılı başına kadar uzattı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen 2 insani yardım programını 2022 yılı başına kadar uzattı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacıların temel ihtiyaçlarına ve eğitimlerine katkı sağlamaya yönelik insani yardım programları hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında dağıtılan Kızılay Kart'lara ve sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programına desteğin 2022 yılının ilk aylarına kadar devam edeceği kaydedildi.

Programlarla Türkiye'deki 1,8 milyon sığınmacıya temel ihtiyaçları için aylık nakit yardım sağlandığı, 700 bin çocuğun da eğitimine katkı verildiği belirtilen açıklamada, söz konusu uzatılan yardım programlarının AB bütçesinden karşılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğu anımsatıldı.

AB, 6 milyar avro taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Geçen hafta, AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun tamamının sözleşmelere bağlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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