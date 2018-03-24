AB'nin Vize Politikasında Değişikliğe Gitmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, AB'nin vize politikasında değişikliğe gitmesini olumlu bulduklarını değerlendirerek, "Ülkemiz Avrupa'nın en büyük ticari partnerlerinden biridir" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonun Avrupa Birliği (AB) vize politikasını değiştirilmesini değerlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, değişiklikleri olumlu bulduklarını ifade etti. Çelenk, "Söz konusu değişikler, özellikle AB içerisinde yer alan ülkelere, vize ile giren ülkelerin yakın takip etmesi gereken bir süreç. Bu açıdan baktığımızdan başvurunun yanıtlanmasının 15 günden 10 güne düşürülmesini güzel bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Başvuruların elektronik ortamda yapılmasını da süreci kolaylaştıran etmenlerden biri olarak düşünüyoruz" dedi.

Çelenk vize süreleri hakkında ise "Vizelerin çok girişli ve uzun süreli verilmesine dair düzenleme ise vize alan kişi açısından önem arz ediyor. Bu durum, hem vize maliyetinin azalması hem de sık sık vize alma durumunun ortadan kaldırılması açısından oldukça olumlu bir yaklaşım. Vize düzenlemelerini bu şekilde değerlendirdiğimizde güzel bir gelişme olarak nitelendirebiliriz" şeklinde konuştu.

Vize ücretlerinin arttırılmasına da değinen Başkan Çelenk, "Vize ücretinin artırılmasını oldukça düşündürücü bir konu olarak buluyorum. Vize başvurusunun maliyetleri, sadece başvuru ücreti ile sınırlı değil. Bununla birlikte birçok ek kalem de mevcut. Türk vatandaşları geçtiğimiz yedi yıl içerisinde her yıl Schengen vize başvuruları için 317 milyon avro ödedi. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesi, Türk iş dünyası için son derece faydalı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin AB için önemine de dikkat çeken Çelenk, "Ülkemiz Avrupa'nın en büyük ticari partnerlerinden biridir. Çok sayıda vatandaşımız Avrupa ile iş yapmakta ve bundan dolayı sık sık seyahat etmek durumunda kalmaktadır. Öte yandan, yedi milyona yakın vatandaşımızın Avrupa'da yaşaması da önemli bir etmen. Tüm bunlar düşünüldüğünde, vizelerin kaldırılması, Türkiye için kesin bir çözüm olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP