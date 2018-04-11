AB'den Spor Yayın Hakkı Sahiplerine "Baskın"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, spor etkinliklerinin medya ve yayın haklarıyla ilgili bazı şirketlere habersiz denetimler gerçekleştirdi.

AB Komisyonu, birçok üye ülkede çeşitli spor etkinliklerinin medya, yayın hakları ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlere habersiz denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, denetimlerin söz konusu şirketlerin AB rekabet kurallarını ihlal etmiş olabileceği şüphesiyle yapıldığı vurgulandı.

Habersiz denetimlerin rekabete aykırı davranışların belirlenmesi konusundaki sürecin ilk aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, denetim yapılmasının şirketlerin suçlu olduğu anlamına gelmediği belirtildi.

Öte yandan, denetimler kapsamında medya patronu Rupert Murdoch'ın sahip olduğu ABD merkezli 21st Century Fox'un Londra ofisine de baskın düzenlendiği, bazı dosya ve bilgisayarlara el konulduğu bildirildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.