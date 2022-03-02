AB'den Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a yeni yaptırımlar geliyor
AA, Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Rusya-Ukrayna savaşı 7. gününde devam ederken, Rusya'ya en büyük desteği veren ülke konumunda olan Belarus'a yeni yaptırımlar geliyor. AB, Belarus ordusundan bazı kişilerin mal varlıklarını durduracak ve bu kişilere seyahat yasağı uygulayacak. Ayrıca, Belarus'un kereste, çelik ve potas sektörleri de yaptırım kapsamına alınacak, bu sektörlerin Avrupa'ya ihracat yapması yasaklanacak.
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya sağladığı destekler nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. AB Dönem Başkanı Fransa'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda Belarus'a yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
MAL VARLIKLARI DONDURULACAKBuna göre, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olan Belaruslu yetkililer ve Belarus ordusundan bazı kişiler AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı uygulanacak.
3 SEKTÖRE YAPTIRIM UYGULANACAK
Belarus ekonomisinin kereste, çelik ve potas sektörleri de yaptırım kapsamına alınacak. Yeni yaptırımlarla Belarus'un AB ülkelerine söz konusu ürünleri göndermesi engellenecek.
AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi