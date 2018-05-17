Ab-Batı Balkanlar Zirvesi Sona Erdi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz.

Ab-Batı Balkanlar Zirvesi Sona Erdi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Gerçek jeopolitik sorun rakibin değil, en yakın dostunun (ABD Başkanı Trump) hareketlerini tahmin edemediğin zaman ortaya çıkar. İşte okyanusun ötesindeki (ABD) ortağımızla böyle bir sorun yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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