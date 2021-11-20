Aaron Boupendza, Süper Lig'e dönüyor! Galatasaray ve Trabzonspor transferi bitirmek için karşı karşıya geldi
Süper Lig'de geçen sezon Hatayspor formasıyla gol kralı olan Aaron Boupendza, yaz transfer döneminde Katar Ligi'nde Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Gabonlu golcünün yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlandığı öne sürülürken yeni adresinin Trabzonspor ya da Galatasaray olması bekleniyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'yı gündemine aldı.
BOUPENDZA İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
NTV Spor'un Football News West Africa'dan aktardığı habere göre; Süper Lig'in 2 dev ekibi Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza ile ilgileniyor. İki kulübün yetkilileri Boupendza'nın menajeri ile iletişime geçti. Takımlar bonservis bedeli ödemek istemediği için Gabonlu golcüyü kiralık kadrosuna katmaya çalışacak.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyen Aaron Boupenza bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken 2 asist yaptı. Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmaya yakındı. Ancak anlaşma gerçekleşmedi. Hatayspor yöneticileri, Rus ekibi Krasnodar ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı. Gabonlu oyuncu Rusya'ya gitmek istemeyince transfer iptal olmuştu.
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