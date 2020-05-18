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Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor

AA Finans'ın Merkez Bankası'nın 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
18.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:37

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin 15'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

EKONOMİSTLER NE KADAR İNDİRİM BEKLİYOR?

Ankete katılan ekonomistlerden 1'i 100 baz puan, 1'i 75 baz puan, 11'i 50 baz puan ve 2'si 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin, politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

EN SON 100 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

22 Nisan'daki son PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 8,75 düzeyine çekilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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