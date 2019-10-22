AA Bursa Bölge Müdürü Şahin'den ziyaretler

22.10.2019 13:52

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin, Yalova'da ziyaretlerde bulundu.

Şahin ilk olarak, Vali Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Vali Erol, kabulünde yaptığı konuşmada, illerin tanıtımında basın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.

Erol'a Ajansın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ı da makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA