A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a - Haberler Spor
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A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar'da yabancı hoca adayları arasında en kuvvetli iki isim Bilic ve Cherchesov. Rus basını, Türkiye'de görev yapmaya istekli olan Cherchesov'un Beşiktaş'ın yeni hocası olacağını ileri sürdü.

Beşiktaş döviz kurunun değişkenliği sebebiyle yabancı hoca alternatiflerini azalttı. Slaven Bilic ve Stanislav Cherchesov isimleri ön plana çıktı.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

Sport-Express'in haberine göre; Cherchesov'un Beşiktaş'ın başına geçmesi kuvvetli gözüküyor. Deneyimli hoca Türkiye'yi sevdiğini ve burada çalışmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

Cherchesov daha evvel A Spor'a yaptığı açıklamada, "Hamit Altıntop ile Milli Takım'ın başına geçmem için görüşmüştük. Sonrasında Kuntz ismi gündeme geldi. Süper Lig'den teklifler aldım, Türkiye'de çalışmak isterim. Türk futbolunu seviyorum" demişti.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

Rusya Milli Takımı, 2016-21 yılları arasında ortaya koyduğu futbol ve turnuvalardaki başarılarıyla adından hayli söz ettirdi. Kadronun mimarı ise Cherchesov'du. Cherchesov'un gönlünde kulüp takımı çalıştırmak var.

A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, adım adım Beşiktaş'a

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