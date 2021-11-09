A Milli Takım'ın kalecileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Sinan Bolat: Şu an sadece Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz

"İnşallah Avrupa'ya gider ve ülkemizi temsil ederler"

Uğurcan Çakır: Ersin hak ettiği için burada, Altay'a da geçmiş olsun

Ersin Destanoğlu: Burada olmak tarif edilemez bir duygu

Ali DANAŞ/ - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın kalecileri Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Futbolda kalecilerin öneminin daha da arttığını belirten Ersin Destanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Artık daha çok oyun içinde oluyorsunuz. Ayak oyunları olsun, defansın arkasına atılan toplar olsun hep oyunun içindeyiz. Kalecinin önemi arttığı için de antrenmanlar ve analizler farklı oluyor. Bu da kalecilerin gelişimine yansıdı. Türkiye'de birçok mevkide önem gösterildiğinde iyi oyuncular çıkabiliyor. Şu an kaleci konusunda çok rahatız. Birçok isim var. Bu bizim için mutluluk verici bir şey."

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet