A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la oynayacağı maçın stadı değişti

A Milli Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Karadağ maçı, Vodafone Park'a alındı. TFF'den yapılan açıklamada daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtilen mücadelenin Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacağı bildirildi.

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye-Karadağ maçı 1 Eylül'de Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta oynanacak. TFF, bu maçın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasından vazgeçti.

4 EYLÜL'DE CEBELİTARIK MAÇI

TFF'den şu bilgilendirme yapıldı:

"A Milli Takım'ımızın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak.

Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak."