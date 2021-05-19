A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesinde ilk kamp süreci Antalya'da başladı.

A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesinde ilk kamp süreci Antalya'da başladı.

A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular  ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yapıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş'tan gelecek oyuncular ise yer almadı.

Ay Yıldızlı ekibin antrenmanında şu isimler yer aldı: "Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu."

Öte yandan, İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.


- Serikantalya
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Lale Karabıyık Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:48:02. #1.11#

title