A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021-2022 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? İlk kez davet edilenler - Haberler
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A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021-2022 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? İlk kez davet edilenler

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A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021-2022 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? İlk kez davet edilenler

Son dakika gelen haberlere göre A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Stefan Kuntz'un aday kadrosu belli oldu. Bunun ardından futbol severler A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? merak etti. Peki, Türkiye aday kadrosundaki futbolcuların isimleri nelerdir, kim hangi takımda oynuyor? İşte bilgiler...

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Alman hoca Stefan Kuntz, ilk kadro tercihinde büyük sürprizlere imza attı. Bunun ardından aday kadro merak edildi. A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? A Milli Takım aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın başında ilk maçına çıkacak teknik direktör Stefan Kuntz'un aday kadrosu belli oldu. Alman hoca, Caner Erkin ve Serdar Aziz'e tekrar milli olma şansı verirken, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun da ilk kez kendine aday kadroda yer buldu. Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu'nun kadroda kendine yer bulamaması ise dikkat çekti.

Caner Erkin ve Serdar Aziz, A Milli Takım'a geri dönerken Serdar Dursun, Berat Özdemir ve Berkan Kutlu da ilk kez aday kadroda kendine yer buldu.

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu şöyle:

A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021-2022 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir?

Kaleci:

  • - Altay Bayındır
  • - Sinan Bolat
  • - Uğurcan Çakı

Defans:

  • - Zeki Çelik
  • - Mert Müldür
  • - Çağlar Söyüncü
  • - Kaan Ayhan
  • - Merih Demiral
  • - Ozan Kabak
  • - Serdar Aziz
  • - Caner Erkin
  • - Rıdvan Yılmaz

Orta Saha/Forvet:

  • - Abdülkadir Ömür
  • - Berat Özdemir
  • - Berkan Kutlu
  • - Cengiz Ünder
  • - Hakan Çalhanoğlu
  • - Kerem Aktürkoğlu
  • - Orkun Kökçü
  • - Ozan Tufan
  • - Taylan Antalyalı
  • - Yusuf Yazıcı
  • - Burak Yılmaz
  • - Kenan Karaman
  • - Serdar Dursun

HANGİ FUTBOLCULAR İLK KEZ DAVET EDİLDİ?

A Milli Takım aday kadrosuna Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.

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Haber: A Milli Takım aday kadrosunda kimler var? 2021-2022 Türkiye A Milli futbol takımı aday kadrosundaki futbolcular kimlerdir? İlk kez davet edilenler - Haberler
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