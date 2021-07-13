A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020 öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, hücum ve savunma üzerine taktik uygulamaların ardından servis çalışmasıyla sonlandı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan "Filenin Sultanları", yarın Japonya'nın Fukaya şehrine hareket edecek.

Kamp çalışmalarına Fukaya'da devam edecek milliler, 21 Temmuz Çarşamba günü olimpiyat oyunlarına katılmak için başkent Tokyo'ya geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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