A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 Eylül tarihinde Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül tarihinde Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.