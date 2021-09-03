A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 Eylül tarihinde Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül tarihinde Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 16 Eylül tarihinde Alanya'da Portekiz ile oynayacağı Dünya Kupası grup eleme müsabakası ve 21 Eylül tarihinde Kiev'de Ukrayna ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Portekiz ve Ukrayna ile oynayacağı maçın aday kadrosu şöyle

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fatih Vatan Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Defans: Gülbin Hız (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Medine Erkan (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Ece Tekmen (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Niederkirchen)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Elif Keskin (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Ecem Cümert (MSV Duisburg), Cansu Nur Kaya (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Derya Arhan (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), İlayda Civelek (ALG Spor), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1)

Forvet: Melike Öztürk (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Yağmur Uraz (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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