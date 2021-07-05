A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı yapacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 ve 15 Temmuz'da Arnavutluk ile deplasmanda iki maçta karşı karşıya gelecek.

Hazırlıklarını 28 Haziran'dan bu yana İstanbul'da sürdüren milli takım, 11 Temmuz'da Arnavutluk'a gidecek.

İlk karşılaşma 12 Temmuz'da Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak. İkinci müsabaka ise 15 Temmuz'da Tiran'daki Selman Stermasi Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak. Kadın Milli Takımı, 16 Temmuz Cuma günü Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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