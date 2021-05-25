A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlanan Gizem Yavuz kadrodan çıkarıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gizem Yavuz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Gizem Yavuz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.???????

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, milli oyuncunun Avrupa Şampiyonası hazırlıkları esnasında sakatlandığı ve sağlık kurulu tarafından yapılan tetkikler sonrasında ön çapraz bağında kopma teşhis edildiği belirtildi. Gizem Yavuz'un milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Milli basketbolcunun 3 Haziran Perşembe günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından operasyon geçireceği ifade edildi.

Ay-yıldızlılar, İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan